Ação do IRB(Re) dispara e pode quebrar em dezembro sequência de perdas mensais

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do IRB(Re) disparavam cerca de 11% nesta quinta-feira, registrando máximas desde meados de novembro e buscando quebrar a sequência de três meses no vermelho, em pregão com liquidez reduzida na bolsa paulista.

No pano de fundo das negociações, estão números de outubro divulgados pela resseguradora no final da sexta-feira e relatório do BTG Pactual na segunda-feira citando a ação como uma das suas melhores apostas para 2025.

Por volta de 14h50, os papéis tinham elevação de 11,40%, a 42,89 reais, tendo chegado a 43,58 reais na máxima do dia (+13,2%), liderando com folga a coluna positiva do Ibovespa, que subia 0,3%.

Com tal desempenho, as ações passaram a mostrar alta de 4,64% em dezembro, após declínios mensais em novembro (-5,42%), outubro (-3,17%) e setembro (-7,48%). Até o último pregão, na segunda-feira, a perda em dezembro era de cerca de 6%.

Após o fechamento dos negócios na segunda-feira, o IRB liberou dados mostrando lucro líquido total de 24,2 milhões de reais em outubro, quando os prêmios emitidos alcançaram 481,90 milhões de reais e o índice de sinistralidade ficou em 78,2%.

Analistas do Citi consideraram o resultado positivo, mostrando aceleração nos prêmios, mas pressão do lado da sinistralidade.

No terceiro trimestre, o IRB teve lucro líquido de 115,9 milhões de reais, acima dos 47,7 milhões de reais apurados um ano antes, com o índice de sinistralidade ficando em 67,9%, de 74% no mesmo período de 2023.

O BTG Pactual destacou no começo da semana que o setor de seguros está indo "muito bem" na bolsa, com BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro subindo 17%, 26% e 24%, respectivamente.

IRB, por sua vez, destacaram os analistas do banco, cai 15% no ano, apesar de ter tido um bom ano, principalmente considerando a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, aumentando os sinistros no segundo trimestre.

Para Eduardo Rosman e equipe, os resultados de subscrição devem continuar melhorando em 2025, o que, combinado com uma Selic muito maior, significa que a ação sendo negociado a um múltiplo preço sobre lucro estimado para 2025 muito baixo.

"Se isso for verdade, e como eles poderão retomar os pagamentos de dividendos, achamos que o IRB pode ser uma das melhores 'apostas' para 2025", afirmaram os analistas do maior banco de investimentos da América Latina.

Na teleconferênca do balanço do segundo trimestre, em novembro, o presidente-executivo da resseguradora, Marcos Falcão, afirmou que processo de reestruturação da empresa deve ser concluído neste ano, e que pode pagar dividendos em 2026.