Trump nomeia comissário de Miami-Dade como embaixador no Panamá

Por Jasper Ward

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quarta-feira o comissário do condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, para o cargo de embaixador no Panamá.

Trump descreveu Cabrera como "um lutador feroz pelos princípios do America First" que, segundo ele, tem sido fundamental para impulsionar o crescimento econômico e promover parcerias internacionais.

"Poucos entendem a política latino-americana tão bem quanto Kevin - ele fará um trabalho FANTÁSTICO representando os interesses de nossa nação no Panamá!", disse Trump em sua rede social Truth Social.

O anúncio de sua escolha para embaixador foi feito depois que Trump ameaçou reafirmar o controle dos EUA sobre o Canal do Panamá, que teve administração norte-americana por décadas antes de ser entregue ao Panamá em 1999.

Trump disse que o país centro-americano, com o qual os EUA mantêm relações diplomáticas desde 1903, está "nos roubando no Canal do Panamá, muito além de seus sonhos mais loucos".

Em uma publicação no Truth Social nesta quarta-feira, Trump acusou soldados chineses de operarem ilegalmente o canal e "sempre se certificarem de que os Estados Unidos invistam bilhões de dólares em 'reparos', mas que não tenham absolutamente nada a dizer sobre 'nada'".

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse que a China não tem influência na administração do canal.

A China não controla nem administra o canal, mas uma subsidiária da CK Hutchison Holdings, sediada em Hong Kong, há muito tempo administra dois portos localizados nas entradas do canal no Caribe e no Pacífico.