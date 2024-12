Região russa declara situação de emergência após derramamento de óleo no Mar Negro

MOSCOU (Reuters) - As autoridades da região de Krasnodar, no sul da Rússia, declararam nesta quarta-feira emergência em toda a região, dizendo que petróleo ainda está chegando ao litoral 10 dias depois que dois navios-tanque antigos enfrentaram uma tempestade na qual um deles se partiu ao meio.

A tempestade ocorreu em 15 de dezembro e o outro navio encalhou. A poluição, que cobriu as praias arenosas de Anapa e arredores, um popular resort de verão, causou sérios problemas para aves marinhas e outros animais, incluindo golfinhos, e mais de 10 mil pessoas estão trabahando para conseguir limpar o óleo.

Veniamin Kondratiev, governador da região de Krasnodar, disse em um comunicado que havia decidido declarar uma emergência em toda a região porque o petróleo ainda está poluindo a costa nos distritos de Anapa e Temryuk. Anteriormente, ele havia declarado uma emergência menos grave em nível municipal.

"Inicialmente, de acordo com os cálculos de cientistas e especialistas, a principal massa de óleo combustível deveria ter permanecido no fundo do Mar Negro, o que teria permitido que fosse coletada na água", escreveu Kondratiev no aplicativo de mensagens Telegram.

"Mas o clima dita suas próprias condições, o ar se aquece e os produtos petrolíferos sobem para o topo. Como resultado, eles estão sendo levados para nossas praias."

Separadamente, um centro de crise voltado para a limpeza disse que a proa de um dos navios-tanque - o Volgoneft-239 - havia sido descoberta debaixo d'água e que mergulhadores verificarão se há algum vazamento de produtos petrolíferos assim que as condições climáticas permitam.

No total, mais de 256 quilômetros quadrados da área costeira foram pesquisados e 25 toneladas de lodo de água e óleo foram coletadas, informou o mesmo centro.