Avião cai no Cazaquistão e deixa dezenas de mortos; há sobreviventes

Este 25 de dezembro de 2024 é marcado por uma tragédia aérea. Um avião Embraer 190 da companhia Azerbaijão Airlines com 67 pessoas a bordo caiu no oeste do Cazaquistão. As informações preliminares indicam que 28 pessoas sobreviveram à queda do aparelho durante um pouso de emergência.

O avião caiu perto de Aktau, cidade portuária no Mar Cáspio, na região oeste do Cazaquistão, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência do país. O Embraer 190 da Azerbaijão Airlines pegou fogo ao tocar o solo. O incêndio foi apagado pelos bombeiros enviados às pressas ao local da queda.

O aparelho fazia o trajeto de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república caucasiana russa da Chechênia. As causas do acidente estão sendo investigadas. Mas agências russas de informação relatam que o avião precisou desviar de sua rota devido a uma forte neblina em Grozny. O piloto teria tentado fazer uma aterrissagem de emergência após colidir com um pássaro, segundo comunicado das autoridades da aviação russa.

Informações preliminares indicam que 28 pessoas sobreviveram ao acidente, sendo que 26 foram hospitalizadas. O estado de saúde de dez sobreviventes é considerado crítico.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, estava em visita a São Petersburgo, na Rússia, para participar de uma reunião de cúpula informal da Comunidade dos Estados Independentes. Aliev interrompeu a viagem para retornar imediatamente ao país.