Queda de avião da Embraer no Cazaquistão mata 38 e deixa 29 feridos

Por Mariya Gordeyeva e Gleb Stolyarov e Nailia Bagirova

ASTANA/TBILISI/BAKU (Reuters) - Um jato de passageiros da Embraer que voava do Azerbaijão para a Rússia caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, nesta quarta-feira, matando 38 pessoas, enquanto outras 29 sobreviveram à queda e eram tratadas em hospitais, informaram autoridades cazaques.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines voou centenas de quilômetros fora de sua rota programada e caiu na margem oposta do Mar Cáspio, após o que o órgão de vigilância da aviação da Rússia disse ser uma emergência que pode ter sido causada por choque da aeronave com pássaros. Um especialista em aviação, porém, sugeriu que essa causa parece improvável.

Autoridades não explicaram imediatamente por que o avião atravessou o mar, mas a queda ocorreu pouco depois que ataques de drones atingiram o sul da Rússia. A atividade dos drones já fechou aeroportos na área no passado e o aeroporto russo mais próximo da rota de voo do avião foi fechado na manhã desta quarta-feira.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que, de acordo com as informações recebidas, o avião mudou de rota devido ao mau tempo, mas acrescentou que a causa da queda é desconhecida e deve ser totalmente investigada.

"Esta é uma grande tragédia que se tornou uma tremenda tristeza para o povo azerbaijano", disse ele.

Um vídeo da queda capturado por uma testemunha mostrou o avião descendo rapidamente antes de explodir em chamas ao atingir a costa. Passageiros ensanguentados e machucados podem ser vistos tropeçando em um pedaço da fuselagem que permaneceu intacto.

A Reuters conseguiu verificar, com base em pontos de referência visíveis, que o vídeo feito filmado na costa do Mar Cáspio, perto de Aktau.

Sessenta e dois passageiros e cinco tripulantes estavam a bordo. O número de mortos foi divulgado pelo vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Kanat Bozumbayev, em uma reunião com uma delegação do Azerbaijão em Aktau, informou a agência de notícias russa Interfax.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão disse em um comunicado que bombeiros apagaram o fogo e que os sobreviventes, incluindo duas crianças, estão sendo tratados em um hospital próximo. Os corpos dos mortos estão sendo recuperados.

A Azerbaijan Airlines disse que o jato Embraer 190 estava voando de Baku para Grozny, capital da região da Chechênia, no sul da Rússia, mas foi forçado a fazer um pouso de emergência a cerca de 3 quilômetros de Aktau, no Cazaquistão.

"Preliminar: após uma colisão com pássaros, devido a uma situação de emergência a bordo, seu comandante decidiu 'ir' para um aeródromo alternativo - Aktau foi escolhido", disse o órgão de vigilância da aviação da Rússia no Telegram.

Mas uma colisão com pássaros normalmente resulta no pouso do avião no campo disponível mais próximo, disse Richard Aboulafia, analista da consultoria AeroDynamic Advisory. "Você pode perder o controle do avião, mas não voa descontroladamente para fora do curso como consequência."

Procurada no Brasil, a Embraer prestou "sinceras condolências para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido".

"Estamos acompanhando de perto a situação e continuamos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes", afirmou a empresa.

AEROPORTO FECHADO

Aktau fica na margem oposta do Mar Cáspio em relação ao Azerbaijão e à Rússia. Os sites de rastreamento de aviação comercial acompanharam o voo voando para o norte em sua rota programada ao longo da costa oeste antes que sua rota de voo não fosse mais registrada. Em seguida, ele reapareceu na costa leste, circulando próximo ao aeroporto de Aktau antes de se chocar contra a praia.

As autoridades de duas regiões russas adjacentes à Chechênia, Inguchétia e Ossétia do Norte, relataram ataques de drones na manhã desta quarta-feira.

Um funcionário do aeroporto de Makhachkala, na Rússia, na costa oeste do Mar Cáspio, o aeroporto mais próximo do local onde o voo desapareceu do rastreamento, disse à Reuters que ele havia sido fechado para o tráfego de entrada por várias horas na manhã desta quarta-feira. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com as autoridades do aeroporto de Grozny.

As autoridades do Cazaquistão disseram que uma comissão governamental foi criada para investigar o que aconteceu e que seus membros receberam ordens para voar até o local e garantir que as famílias dos mortos e feridos recebam ajuda.

O Cazaquistão vai cooperar com o Azerbaijão na investigação, disse o governo. A Azerbaijan Airlines suspendeu os voos de Baku para a região russa da Chechênia até que a investigação seja concluída, disse a agência de notícias estatal russa TASS.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou suas condolências. Aliyev, presidente do Azerbaijão, decidiu voltar para casa da Rússia, onde deveria participar de uma cúpula na quarta-feira, informou seu gabinete.

Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia apoiado pelo Kremlin, expressou suas condolências em um comunicado e disse que alguns dos sobreviventes que estão sendo tratados em hospitais estão em condição extremamente grave e que ele e outros vão orar por sua rápida recuperação.