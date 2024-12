Prejuízo de R$ 2 mil: por que você não deve rodar com tanque na reserva

Nesta semana, o último programa Carona de 2024 alerta para os riscos de abastecer constantemente o carro com pouco combustível. Além do risco da pane seca, rodar sempre com o tanque na reserva pode danificar o veículo.

Sujeira acumulada no reservatório é capaz de chegar ao motor e de entupir o filtro de combustível. Além disso, pouca gente sabe: tanque quase vazio sobrecarrega a bomba de combustível, que pode ser danificada por superaquecimento. O reparo da peça chega a custar mais de R$ 2 mil reais, alerta especialista.

Neste episódio, o apresentador Jorge Moraes também visita o Carde, novo museu dedicado à história do automóvel que acabou de abrir para visitação do público em Campos do Jordão (SP). O espaço traz uma coleção impressionante de veículos raros e de diferentes épocas, além de obras de arte de artistas consagrados.



Seu nome é um acrônimo para Carro, Arte, Design e Educação, enquanto as respectivas instalações custaram R$ 100 milhões, valor que não inclui o acervo. O Carde foi financiado pela fundação sem fins lucrativos Lia Maria Aguiar.

Moraes exibe joias automotivas do Carde, como o único exemplar no Brasil do McLaren Senna GTR, superesportivo alusivo ao tricampeão da Fórmula 1 equipado com motor 4.0 V8 com mais de 800 cv e capaz de atingir 340 km/h.

O apresentador conversa com Luiz Goshima, idealizador e curador do museu, que explica o conceito por trás do Carde e destaca algumas das joias automotivas em exposição, como o Lincoln K que já transportou a rainha Elizabeth II, o ex-presidente Getúlio Vargas e o papa João Paulo II.

O Carde também traz o primeiro exemplar do Romi-Isetta, compacto com apenas uma porta produzido em São Paulo que é um dos pioneiros da indústria automotiva brasileira.

Para a alegria dos entusiastas dos carros, o museu conta, ainda, com preciosidades como a única Ferrari F50 no território brasileiro, exibida ao lado de outros modelos da marca italiana e da eterna rival Lamborghini.

Por fim, Jorge Moraes responde perguntas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.