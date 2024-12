Parlamentares sérvios da Bósnia interrompem esforços de adesão à UE

SARAJEVO (Reuters) - Os parlamentares do Parlamento regional da República Sérvia da Bósnia ordenaram nesta quarta-feira aos representantes sérvios nas instituições estatais para bloquearem a tomada de decisões e as mudanças legislativas necessárias para a integração do país dos Bálcãs à União Europeia.

O Parlamento regional anunciou a ação em uma sessão de emergência convocada para discutir a resposta ao julgamento do líder da região, Milorad Dodik, um separatista sérvio que está sendo processado no tribunal estadual da Bósnia por desafiar as decisões do enviado de paz internacional Christian Schmidt.

De acordo com o Tratado de Dayton, que pôs fim à guerra étnica na década de 1990, a Bósnia foi dividida em duas regiões autônomas - a República Sérvia e uma Federação dominada por croatas e bósnios.

As regiões estão ligadas por meio de um governo central fraco sob a supervisão de um alto representante internacional, um cargo ocupado por Schmidt desde 2021.

Os parlamentares da República Sérvia disseram que o julgamento de Dodik foi político e baseado em decisões ilegais de Schmidt. Eles disseram que o tribunal e o indiciamento são inconstitucionais porque foram criados pelo enviado de paz e não pelo Tratado de Dayton.

A delegação da UE na Bósnia e Herzegovina, juntamente com as embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, condenou os atos do Parlamento sérvio como "uma séria ameaça à ordem constitucional do país".

"Em um momento em que a abertura formal das negociações de adesão à UE nunca esteve tão próxima, o retorno aos bloqueios políticos teria consequências negativas para todos os cidadãos (...) cuja maioria apoia a adesão à UE", diz a declaração.

Schmidt disse que "as tentativas de politizar um processo judicial" com o objetivo de minar a ordem constitucional da Bósnia são profundamente preocupantes e que ele não hesitará em tomar medidas para garantir a implementação do acordo de paz.

"Todos na Bósnia (...) devem entender que nenhum indivíduo está acima da lei", disse Schmidt em comunicado. "Todos, independentemente de seu nome ou posição, têm o direito a um julgamento justo, mas também a obrigação de cumprir as decisões judiciais."

Dodik, pró-russo, tentou arduamente separar sua região dominada pelos sérvios da Bósnia nos últimos anos, mas interrompeu o processo após o início da guerra na Ucrânia.

Depois de anos de obstrução política à adesão à UE, a Bósnia recebeu um impulso no ano passado, quando os líderes da UE concordaram em abrir negociações assim que a Bósnia atingisse a conformidade necessária com os critérios de adesão.

(Por Daria Sito-Sucic)