Ministros de Relações Exteriores de China e Japão concordam em diálogo sobre segurança

Por Liz Lee e Sakura Murakami

PEQUIM/TÓQUIO (Reuters) - As negociações entre os ministros de Relações Exteriores da China e do Japão em Pequim abriram caminho para Tóquio receber o chefe de relações exteriores de Pequim no ano que vem, e para um acordo mútuo para realizar um diálogo sobre segurança o mais rápido possível, disse o governo japonês nesta quarta-feira.

Nenhum detalhe foi dado sobre quando os eventos ocorrerão, mas Takeshi Iwaya disse a jornalistas após reunião e almoço de trabalho com o colega chinês Wang Yi que ambos concordaram em continuar as negociações de alto nível, incluindo potencialmente um diálogo econômico durante a visita de 2025.

A visita de um dia é a primeira de Iwaya à capital chinesa desde que se tornou ministro das Relações Exteriores do Japão em outubro, para discutir questões espinhosas com o maior parceiro comercial de seu país.

A viagem segue um acordo entre os líderes de ambos os países para trabalhar em direção a um relacionamento estratégico mutuamente benéfico.

Os laços entre os vizinhos, parceiros comerciais com laços econômicos e de investimento próximos, mas rivais em segurança e reivindicações territoriais, são complicados com desacordos geopolíticos de longa data e sensibilidades históricas de guerra.

Iwaya levantou várias preocupações de segurança, cobrando a China para tomar "ações necessárias", incluindo a remoção de uma bóia que o Japão identificou e acredita ter sido instalada pela China na zona econômica exclusiva perto de uma das ilhas mais ao sul do Japão.

"Também expressei minhas sérias preocupações sobre a situação no Mar da China Oriental... e a crescente atividade dos militares chineses", disse ele.

Sobre preocupações regionais, Wang e Iwaya discutiram sobre a Coreia do Norte. Iwaya pediu à China para participar de "um papel responsável na manutenção da paz e da segurança na comunidade internacional", disse ele.

O Japão expressou "grave preocupação" sobre a aliança de segurança da Coreia do Norte com a Rússia, na qual a Coreia do Norte deve ganhar tecnologia militar avançada e experiência de combate.

Wang enfatizou na reunião que a importância do relacionamento entre Japão e China vai além dos laços bilaterais. "Se as relações China-Japão forem estáveis, a Ásia será mais estável", disse Wang no início da reunião.

REGRAS DE VISTO

Em reciprocidade às regras de visto flexibilizadas da China, o Japão removerá alguns requisitos para vistos de turista de múltiplas entradas de três anos para cidadãos chineses e permitirá que aqueles com vistos de grupo fiquem até 30 dias dos 15 anteriores. O país também introduziu um novo visto de turista de múltiplas entradas de 10 anos.

No mês passado, Pequim expandiu seus acordos de isenção de visto para incluir o Japão até o final de 2025, restaurando uma política que foi suspensa durante a pandemia. A China também estendeu o período de permanência de 15 para 30 dias. Os cidadãos japoneses podiam entrar na China sem visto por até 14 dias antes da COVID-19.

Iwaya destacou que abordar a segurança dos cidadãos japoneses era importante para aumentar as viagens entre o Japão e a China.

Casos de cidadãos japoneses detidos sob a lei antiespionagem da China e a falta de transparência em torno da lei levaram os japoneses a se sentirem hesitantes em viajar para a China, disse Iwaya, pedindo mais transparência e a libertação dos detidos.

A discussão sobre a proibição da China de frutos do mar japoneses, altamente esperada na agenda, não indicou nenhuma flexibilização nas restrições, mas apenas que ambos os lados concordaram em "implementar adequadamente" um acordo recente.

Um grande ponto de discórdia nas relações bilaterais tem sido a descarga do Japão de águas residuais radioativas tratadas da usina nuclear destruída de Fukushima, à qual Pequim se opôs fortemente e respondeu reforçando as inspeções em produtos japoneses.

A China é o maior mercado de exportação do Japão para produtos marinho até que Pequim os proibiu totalmente em protesto contra as ações de Tóquio.

Ambos os governos chegaram a um acordo em setembro que obriga o Japão a estabelecer um acordo de monitoramento internacional de longo prazo, permitindo que partes interessadas como a China conduzam amostragens independentes da água tratada.