Marinha segue em busca de vítimas de queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

SÃO PAULO (Reuters) - A Marinha mantinha embarcações no rio Tocantins nesta quarta-feira em busca de desaparecidos no colapso da ponte Juscelino Kubitschek no domingo entre Tocantins e o Maranhão, informou o Ministério dos Transportes.

Construída em concreto armado, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como "Ponte JK", foi inaugurada em 1960. A estrutura tinha 533 metros de extensão e fica localizada na rodovia BR-226, que liga Belém a Brasília.

Segundo a Marinha, o vão central da ponte cedeu na tarde do domingo passado, derrubando pelo menos 10 veículos, entre os quais quatro caminhões, três veículos e três motocicletas. Um dos caminhões transportava uma carga de ácido sulfúrico.

"Embarcações da Marinha estão na água, sob a ponte Juscelino Kubitschek, utilizando o Sonar SideScan para localização dos veículos", afirmou o Ministério dos Transportes nesta quarta-feira em comunicado à imprensa.

"Importante ressaltar que o vazamento de ácido sulfúrico nas águas do rio, ocorrido após o colapso da ponte, é considerado irrelevante e não compromete as buscas", acrescentou a pasta.

Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros do Tocantins informou que três corpos foram recuperados, elevando o número de mortos para quatro. No entanto, ainda havia 13 desaparecidos. Não foi possível entrar em contato de imediato com o órgão nesta quarta-feira.