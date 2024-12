Hydro Boost foi campeão dos produtos skincare do Guia; por que faz sucesso?

O Hydro Boost, hidratante facial da Neutrogena, foi o produto mais comprado entre os leitores do Guia de Compras UOL dentro da categoria cuidados com a pele. Ele consegue manter a hidratação prolongada e ainda tem controle de oleosidade.

Com ácido hialurônico como principal ativo, o hidratante é capaz de prevenir a perda de água da pele, oferecendo até 48 horas de hidratação, de acordo com o fabricante.

Um dos maiores atrativos é a textura em gel, que é muito leve e fácil de espalhar. Não deixa a pele pesada, como outros cremes que já usei. A sensação refrescante após o uso é ótima, especialmente no calor de Salvador Juliana Almirante em sua avaliação para UOL

Pontos positivos

Entre os pontos positivos destacados após os nossos testes:

Textura leve: não pesa na pele.

não pesa na pele. Fácil aplicação: a consistência em gel espalha de forma uniforme e rápida.

a consistência em gel espalha de forma uniforme e rápida. Absorção imediata: economiza tempo na rotina de cuidados diários.

economiza tempo na rotina de cuidados diários. Sensação refrescante: ideal para climas quentes, com efeito calmante após a aplicação.

ideal para climas quentes, com efeito calmante após a aplicação. Prevenção do envelhecimento precoce: o ácido hialurônico ajuda a manter a elasticidade e firmeza da pele.

o ácido hialurônico ajuda a manter a elasticidade e firmeza da pele. Controle da oleosidade. " Durante o uso do produto, a sensação é de que o rosto continua mais sequinho e com menos brilho", afirmou Juliana.

Pontos de atenção

Não é barato , quando comparado com hidratantes similares (que também prometem ácido hialurônico em suas fórmulas). Se encontrar promoções do produto, o custo-benefício dele fica mais atrativo.

, quando comparado com hidratantes similares (que também prometem ácido hialurônico em suas fórmulas). Se encontrar promoções do produto, o custo-benefício dele fica mais atrativo. Pouca quantidade. O pote do hidratante da linha Hydro Boost também é bem pequeno (50 g), cabendo na palma da mão.

O que mais diz quem usou

Tenho a pele mista. A chamada 'zona T' do meu rosto é oleosa, porém, todo restante do meu rosto é sensível e tem uma textura normal. Esse hidratante é fundamental na minha rotina de cuidados com a pele. Além de ter uma formulação que espalha facilmente e com pouco produto, traz uma sensação de frescor ao rosto. Embora seja a base de água, seca muito rapidamente. Amei e super indico para quem tem peles mistas e oleosas Vitor Bezerra

Absorve rápido e rende muito. Muito bom. Não tive reação alérgica com ele nem mesmo atacou minha rinite. Eu estava preocupado com isso Phillip Kelvin

Confira a seguir outros modelos sucesso em vendas em 2024

