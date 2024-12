Homem fica em estado grave após ser picado por jararaca no Leblon, no Rio

Um homem de 50 anos foi levado à emergência em estado grave, nesta quarta-feira (25), após ser picado por uma jararaca, cobra venenosa, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ataque aconteceu pela manhã na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon. A vítima foi encaminhada para o CER (Centro Emergência Regional) do bairro, segundo o Corpo de Bombeiros.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde para atualização sobre o estado de saúde do homem. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Jararacas são uma das espécies de cobra que mais pica pessoas no Brasil. A espécie é considerada muito peçonhenta e sua mordida provoca dores e inchaço no local atingido, além de causar hemorragia. Após a picada, a pessoa deve buscar ajuda médica o mais rápido possível para o devido tratamento com soro antiofídico.

O atendimento para esses casos é gratuito, feito pelo SUS. Desde 1986, toda a produção de soros é comprada pelo governo federal, que repassa cotas aos estados de acordo com a demanda.

O que fazer em caso de picada de cobra?

Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão;

Manter a pessoa deitada;

Manter a pessoa hidratada;

Procurar o serviço médico mais próximo;

Se possível, levar o animal para identificação.

O que não fazer?

Não fazer torniquete ou garrote, para o veneno não agir na região de maneira muito acentuada;

Não chupar o local, porque isso favorece a entrada de microrganismos e infecções secundárias;

Não cortar o local da picada;

Não perfurar ao redor do local da picada;

Não colocar folhas, pó de café ou outros contaminantes;

Não beber bebidas alcoólicas, querosene ou outros tóxicos.

Como é o tratamento?

O tratamento no hospital é feito com o soro antiveneno, que pode ser polivalente, no caso de não saber a espécie; ou específico, no caso de identificação da cobra. Por isso, existe a importância de tentar saber a espécie (tirando uma foto, por exemplo) ou levar o animal —caso esteja morto— para que seja administrado um soro mais eficiente.

Dependendo dos sintomas, podem ser adotadas medidas para alívio da dor. Em regra, o local da picada costuma ficar inchado e dolorido. Mas cada espécie tem um tipo de veneno diferente, o que gera sintomas diferentes no paciente —tontura, náuseas e vista turva são os mais comuns.

Como prevenir acidentes com cobras

O uso de botas de cano alto ou perneira de couro, botinas e sapatos pode evitar cerca de 80% dos acidentes;

Usar luvas de aparas de couro para manipular folhas secas, montes de lixo, lenha, palhas etc. Não colocar as mãos em buracos. Cerca de 15% das picadas atingem mãos ou antebraços;

Cobras se abrigam em locais quentes, escuros e úmidos. Cuidado ao mexer em pilhas de lenha, palhadas de feijão, milho ou cana. Cuidado ao revirar cupinzeiros;

Onde há rato, há cobra. Limpar paióis e terreiros, não deixar lixo acumulado. Fechar buracos de muros e frestas de portas;

Evitar acúmulo de lixo ou entulho, de pedras, tijolos, telhas e madeiras, bem como não deixar mato alto ao redor das casas. Isso atrai e serve de abrigo para pequenos animais, que servem de alimentos às serpentes. (Fonte: Ministério da Saúde)

*Com informações de reportagens publicadas em 24/01/20 e 04/12/23.