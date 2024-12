Compra da U.S. Steel por Nippon Steel tem apoio em áreas de produção de aço, diz executivo

Por Yuka Obayashi

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Steel está recebendo apoio para a compra a U.S. Steel nas regiões dos Estados Unidos onde estão localizadas as usinas siderúrgicas, disse o presidente do grupo japonês, Tadashi Imai, a jornalistas nesta quarta-feira.

Na segunda-feira, um comitê de investimentos estrangeiros dos EUA encaminhou a decisão de aprovar ou bloquear o negócio de 15 bilhões de dólares ao presidente do país, Joe Biden, que tem 15 dias para decidir sobre o futuro da transação. Biden e seu sucessor, Donald Trump, são contrários ao negócio.

Na quarta-feira, Imai reiterou que a Nippon Steel assumiu uma série de compromissos para tratar das preocupações de segurança nacional do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, acrescentando que acredita que há "progresso no entendimento".

"Nas comunidades das várias regiões onde as usinas siderúrgicas estão localizadas, há uma quantidade considerável de apoio a essa aquisição", disse Imai. "Espero que o presidente Biden compreenda... o valor dessa aquisição para a economia dos EUA."

Ambas as empresas disseram anteriormente que planejavam concluir o negócio, que também enfrentou oposição do sindicato de metalúrgicos United Steelworkers (USW), antes do final deste ano.

Na quarta-feira, a Nippon Steel compartilhou uma carta para Biden datada de 23 de dezembro e assinada por duas dúzias de autoridades municipais dos EUA em áreas onde as usinas da U.S. Steel estão localizadas, pedindo ao presidente dos EUA que aprove o acordo de aquisição.

"Respeitosamente, pedimos que ouça as vozes dos trabalhadores siderúrgicos e de todos aqueles cuja segurança econômica está ligada à U.S. Steel - eles estão falando alto e em uníssono que esse acordo deve ser aprovado", diz a carta.

O USW disse em uma declaração separada que se reuniu com funcionários da Nippon Steel duas vezes na semana passada. A entidade repetiu opinião de que o grupo siderúrgico japonês não tem interesse na segurança de longo prazo das usinas da U.S. Steel ou das operações de alto-forno e pediu a Biden que mantivesse a empresa como propriedade norte-americana operada nos EUA.

A fim de obter apoio para a aquisição, a Nippon Steel disse anteriormente que não usará oa compra da U.S. Steel para importar aço aos EUA e fez uma série de promessas para proteger empregos e investir em instalações dos EUA que considera essenciais para seu crescimento futuro.