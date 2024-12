Catedral de Notre-Dame tem missas lotadas e se torna grande atração do Natal de 2024 em Paris

O frio e o cinza não desmotivaram parisienses e turistas a irem conferir os resultados da reconstrução de um dos principais monumentos de Paris. As primeiras missas de Natal desde o incêndio de 2019 atraem milhares de pessoas na catedral Notre-Dame. Neste 25 de dezembro, o espaço era disputado até mesmo no pátio diante da igreja.

Desde o início da manhã desta quarta-feira, dezenas de fiéis já aguardavam diante da entrada da Notre-Dame, na esperança de assistir à primeira missa de um dia de Natal em cinco anos, às 11h pelo horário local (7h em Brasília).

"Assisti à última missa antes do incêndio. Então, estou esperando para retornar ao interior da Notre-Dame com muita ansiedade", explicou um fiel à reportagem da emissora Franceinfo antes do evento.

A missa das 11h foi o momento mais marcante deste Natal em Paris. A celebração, transmitida ao vivo para toda a Europa, não deixou a desejar. Na saída do evento, fiéis relataram ter vivido uma ocasião única. "Foi grandioso, fabuloso, muito emocionante", descreveu uma fiel.

Missa do Galo

A catedral Notre-Dame foi entregue aos admiradores, religiosos ou não, mais bela do que nunca, depois de cinco anos de reformas. No entanto, para poder participar das históricas missas de Natal, foi preciso ter paciência e aguardar na longa fila que se formou diante da igreja. A diocese de Paris recusou a possibilidade de fazer reservas para os eventos. Na terça-feira (24), foram quatro celebrações, entre elas, a aguardada Missa do Galo.

Até 1h da madrugada, cerca de 2.700 católicos mergulharam em uma atmosfera de fervor e encantamento. A reportagem do jornal Le Parisien estava no interior da igreja e destaca que todas as 1.500 novas cadeiras estavam ocupadas. Centenas de fiéis assistiram à celebração sentados no chão.

Ministrada pelo arcebispo de Paris, Dom Laurent Ulrich, a Missa do Galo foi antecedida por uma vigília musical animada pelo órgão restaurado da catedral. Várias vezes, ao longo das orações, o religioso lembrou que, neste ano, a Igreja Católica celebra o Natal como um símbolo de esperança na fraternidade e na generosidade dos cristãos.

Entre os fiéis, pessoas do mundo inteiro, como Roberto, que veio da Flórida, nos Estados Unidos, especialmente para participar do primeiro Natal depois da reabertura de Notre-Dame. "Foi tão intenso estar nesta igreja que reabriu suas portas há apenas 15 dias. Estar aqui, na França, com a minha família, é um momento realmente muito particular", disse à RFI.

Mais de 300 mil visitantes

Desde o dia 16 de dezembro, a catedral está aberta nos horários habituais. Mais de 300 mil pessoas foram conferir as reformas da igreja até agora, segundo informou à RFI um responsável pela administração do local. O número soma os fiéis que assistem às missas e os frequentadores que vão até o local para visitar o monumento. Prova deste imenso interesse do público é que os bilhetes para visitar a Notre-Dame estão esgotados até o final do ano.

A reabertura da catedral é, sem dúvida, um dos fatos marcantes deste ano na França. Para que a promessa do presidente francês, Emmanuel Macron, fosse cumprida e as obras na igreja fossem finalizadas em cinco anos, mais de duas mil pessoas trabalharam incansavelmente no chamado "canteiro de obras do século", entre carpinteiros, pedreiros e arquitetos.

Depois de um incêndio que partiu o coração de fiéis de todo o mundo, Notre-Dame volta à ativa, tornando-se novamente uma passagem incontornável aos turistas que visitam a capital e aos parisienses apaixonados por sua cidade. As festas de fim de ano trazem ainda mais brilho a esse momento especial.