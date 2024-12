Ataques aéreos do Paquistão no Afeganistão matam 46, diz Taliban

Por Mohammad Yunus Yawar

CABUL (Reuters) - O bombardeio de aeronaves militares paquistanesas na província de Paktika, no leste do Afeganistão, na terça-feira matou pelo menos 46 pessoas, a maioria das quais eram crianças e mulheres, disse o governo afegão do Talibã, acrescentando que o ataque será respondido.

Seis pessoas também ficaram feridas no bombardeio em quatro locais no Afeganistão, disse o porta-voz adjunto, Hamdullah Fitrat, nesta quarta-feira.

O governo paquistanês e autoridades militares não comentaram o assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão disse que convocou o chefe da missão do Paquistão em Cabul para entregar uma nota formal de protesto a Islamabad sobre o bombardeio promovido por aeronaves militares paquistanesas, alertando o diplomata sobre as consequências de tais ações.

"O Afeganistão considera este ato brutal uma violação flagrante de todos os princípios internacionais e um ato óbvio de agressão", disse Enayatullah Khowrazmi, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, em um comunicado. "O Emirado Islâmico não deixará esse ato covarde sem resposta."

Um oficial paquistanês com conhecimento do assunto, mas que não quis ser identificado, disse à Reuters que o Paquistão realizou ataques aéreos contra um acampamento do grupo militante islâmico Talibã Paquistanês (TTP).

O TTP jura lealdade e recebe seu nome do Talibã Afegão, mas não faz parte diretamente do grupo que governa o Afeganistão. Seu objetivo declarado é impor a lei religiosa islâmica no Paquistão, como o Talibã fez no Afeganistão.

Um grande ataque do TTP na área do Waziristão do Sul do Paquistão, que faz fronteira com a localização do suposto acampamento visado no Afeganistão, matou 16 agentes de segurança paquistaneses no sábado.

O Ministério da Defesa do Afeganistão identificou os mortos no bombardeio do Paquistão como "principalmente refugiados Waziristani" - indicando que eram do território do Waziristão do Paquistão.

Os vizinhos têm um relacionamento tenso, com o Paquistão dizendo que vários ataques TTP que ocorreram em seu país foram lançados de solo afegão - uma acusação que o Talibã afegão nega.

O relacionamento dos dois países ficou complicado em março, quando o Talibã acusou o Paquistão de realizar dois ataques aéreos em seu território, matando cinco mulheres e crianças.

O Paquistão disse na época que havia conduzido "operações antiterroristas baseadas em inteligência" no Afeganistão, mas não especificou a natureza das operações.