Ásia relembra os 20 anos do tsunami que varreu a costa do oceano Índico

Uma sirene soou nesta quinta-feira (noite de quarta, 25, em Brasília) na cidade indonésia de Banda Aceh, onde sobreviventes e familiares das vítimas iniciaram as cerimônias em homenagem aos mais de 220.000 mortos ao redor do oceano Índico no tsunami que devastou a região há 20 anos.

As cerimônias na Ásia começaram na Grande Mesquita Baiturrahman, em Banda Aceh, com o toque de uma sirene por três minutos na hora exata em que um forte terremoto provocou ondas gigantescas em 26 de dezembro de 2004.

O terremoto de magnitude 9,1 no oeste da Indonésia gerou ondas maciças, que varreram a costa de mais de uma dezena de países, da Indonésia à Somália.

Para lembrar a dor daquele dia, serão celebradas cerimônias comemorativas e religiosas em áreas costeiras dos países mais afetados.

A Indonésia foi o mais atingido, com 160.000 mortos em sua costa ocidental, enquanto outros milhares morreram em Sri Lanka, Índia e Tailândia, entre outros países.

No Sri Lanka, que registrou mais de 35.000 mortos, os sobreviventes e familiares preveem reunir-se para lembrar as cerca de 1.000 pessoas falecidas quando as ondas provocaram o descarrilamento de um trem de passageiros.

Na Tailândia, que teve mais de 5.000 mortos, estão previstas vigílias para acompanhar a cerimônia oficial organizada pelo governo.

