Acidente aéreo no Cazaquistão deixou 38 mortos, segundo fonte do governo

A queda de um avião da Azerbaijan Airlines no oeste do Cazaquistão, nesta quarta-feira (25), deixou 38 mortos, declarou o vice-primeiro-ministro do país, citado pela imprensa local.

"A situação não é muito boa, 38 mortos", disse Kanat Bozumbayev durante uma reunião, de acordo com a agência de notícias russa Interfax.

A aeronave, um Embraer 190 de fabricação brasileira, transportava 67 passageiros e estava em uma rota entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, no Cáucaso.

