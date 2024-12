xAI, de Musk, atrai Blackrock, Sequoia em rodada de captação de US$ 6 bilhões

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, informou que concluiu a rodada de financiamento Série C de US$ 6 bilhões com a participação de investidores importantes, incluindo A16Z, Blackrock e Fidelity Management & Research Company.

A lista dos investidores que participaram na operação incluiu ainda Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners e Vy Capital.

"Os investidores estratégicos Nvidia e AMD também participaram e continuam a apoiar a xAI no rápido dimensionamento da nossa infraestrutura", disse a empresa em comunicado divulgado nesta terça-feira, 24.