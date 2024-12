Trump diz que pedirá pena de morte para "estupradores, assassinos e monstros"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que vai instruir seu Departamento de Justiça a "buscar vigorosamente" a pena de morte para proteger os americanos de "estupradores violentos, assassinos e monstros" quando assumir o poder em 20 de janeiro.

A declaração de Trump em sua plataforma de mídia social Truth Social foi em resposta ao anúncio do presidente norte-americano, Joe Biden, na segunda-feira de que ele havia comutado as sentenças de 37 dos 40 presos federais no corredor da morte, convertendo-os em prisão perpétua sem liberdade condicional.

"Assim que eu for empossado, instruirei o Departamento de Justiça a buscar vigorosamente a pena de morte para proteger as famílias e crianças americanas de estupradores violentos, assassinos e monstros", disse Trump.

Trump reiniciou as execuções federais durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, após uma pausa de quase 20 anos.

Biden, que concorreu à presidência se opondo à pena de morte, suspendeu as execuções federais quando assumiu o cargo em janeiro de 2021.

A equipe de transição de Trump criticou na segunda-feira a decisão de Biden, chamando-a de abominável e favorável a condenados que estão "entre os piores assassinos do mundo"