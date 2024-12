Surfista mostra lagoa se rompendo em Florianópolis: 'Força da água absurda'

Do UOL, em São Paulo

Uma cena incomum ocorreu na praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis (SC): o rompimento de uma lagoa provocou uma cascata na areia antes do encontro das águas com o mar.

O que aconteceu

O flagrante foi registrado em vídeo pelo surfista Kaio Pereira. O episódio ocorreu no dia 13 de dezembro (assista abaixo) e foi compartilhado nas redes sociais nesta semana.

'Lagoa cheia, está uma força da água absurda', disse o surfista ao descrever as imagens. A lagoa é conhecida na região pelas águas calmas.

O morador e empreendedor do Sul da Ilha contou a experiência. "Um presente da vida poder estar aqui na Lagoinha do Leste e ver essa força da natureza acontecendo. É um lugar que eu amo tanto. Poder participar e viver isso intensamente não tem preço", completou.

O excesso de chuvas elevou o nível da lagoa além da barreira natural que a separa do mar e teria provocado o rompimento. A Praia da Lagoinha do Leste tem ao seu redor morros e vegetação.

A região está em Área de Preservação Permanente (APP) e integra o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste. O trajeto para chegar à praia pode ser feito por trilha ou barco. O balneário costuma atrair visitantes que estão em busca de trilhas e aventuras.