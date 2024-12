São Paulo anuncia retorno de Oscar, 14 anos após saída polêmica

24/12/2024 18h19

Antes de atuar na Ásia, Oscar defendeu o Internacional (2010 a 2012) e o Chelsea, da Inglaterra (2012 a 2017). Pelo Colorado, foi bicampeão gaúcho (2011 e 2012) e venceu a Recopa Sul-Americana de 2011. No clube inglês, conquistou a Liga Europa (2012/2013), a Copa da Liga Inglesa (2014/205) e foi duas vezes campeão nacional (2014/2015 e 2016/2017).

Pela seleção brasileira, o meia esteve presente em 48 jogos, com 12 gols e 15 assistências. Vestindo a Amarelinha, fez parte do time campeão da Copa das Confederações de 2013, no Brasil. No ano seguinte, integrou a equipe que disputou a Copa do Mundo, também em solo brasileiro, balançando as redes duas vezes.

A saída de Oscar do São Paulo para atuar no Inter foi tumultuada. Em 2009, um ano após estrear no time principal do Tricolor, o meia acionou o clube na Justiça alegando problemas na assinatura de seu primeiro vínculo profissional, aos 16 anos. O jogador foi poucas vezes a campo pela equipe paulista: 14 jogos, nenhum gol e duas assistências. Apesar disso, integrou o elenco campeão brasileiro em 2008.