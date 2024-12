Bolsonaristas criticam Moraes após volta de Silveira à prisão: 'Crueldade'

Do UOL, em São Paulo

Parlamentares bolsonaristas usaram as redes sociais nesta terça-feira (24) para criticar o retorno do ex-deputado Daniel Silveira à prisão.

O que aconteceu

O ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu manter Daniel Silveira preso após a audiência de custódia. Ele foi preso novamente na manhã de hoje (24) pela Polícia Federal no Rio.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) chamou a decisão de "perseguição" na rede social X. "É até difícil você saber o que pode ser feito hoje ou não no Brasil, já que não tem lei. Às vezes até parlamentares querem visitar o Daniel na cadeia e são impedidos. Comissões parlamentares de inquéritos fazem requisições que não são atendidas, mas o Alexandre de Moraes pode tudo."

O ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) também se mostrou contrário à decisão. "É cruel, é desumano: Alexandre de Moraes mandou prender Daniel Silveira, na véspera de Natal, por ter ido ao hospital depois de uma crise renal", escreveu no X.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também usou a rede social para se manifestar. "Lembrando: não estamos falando de um estuprador, traficante, corrupto ou assassino, mas de um parlamentar preso por fazer uso da palavra."

O senador Eduardo Girão (Novo) e o deputado Carlos Jordy (PL) mostraram apoio a Silveira. "O nível de crueldade para justificar a maldade é inacreditável", escreveu o deputado.

Dep. Daniel Silveira @danielPMERJ preso novamente. Ao que parece ele foi ao hospital devido a uma crise renal.



AM entendeu que isso violou a condição de recolhimento noturno e prendeu Daniel novamente. Mais informações no vídeo pic.twitter.com/9Tovi5QXa1 -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) December 24, 2024

A prisão de Daniel Silveira

Moraes manteve a revogação da liberdade condicional do ex-deputado, que havia sido concedida na última sexta (20). O ministro também determinou o "imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado em Bangu 8", escreveu em decisão.

Silveira foi detido em Petrópolis após descumprir o horário de recolhimento imposto pelo ministro do STF. Ele estava preso desde fevereiro de 2023, e a medida que o beneficiava estabelecia que o ex-deputado tinha que cumprir 12 restrições.

Na decisão que manteve a prisão, o ministro disse que Silveira preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à Justiça. Segundo o ministro, o ex-parlamentar teve "oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais", mas "optou por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia no endereço".

Prisão de Silveira ocorreu nesta terça-feira (24). O ex-vereador foi encaminhado para o presídio José Frederico Marques. No local, foi realizada a audiência de custódia.

Revoguei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Trecho de decisão de Alexandre de Moraes, do STF

O que diz a defesa

Defesa alega que Silveira precisou se deslocar a hospital para emergência médica na noite de sábado (21). O advogado Paulo Faria afirma em nota que o ex-deputado "não descumpriu nenhuma medida, apenas foi, e às pressas, na noite de sábado, à emergência no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, com crise renal aguda, e urinando sangue".

Advogado pediu que Moraes reconsidere prisão. "A defesa já enviou ao ministro relator o pedido formal de reconsideração da decisão (...), acreditando no pleno restabelecimento do livramento condicional de Daniel Lúcio da Silveira", concluiu Fábio Faria em nota.

Defesa de ex-deputado afirma que Silveira foi buscar a esposa no condomínio, para acompanhá-lo ao hospital. Questionado sobre os motivos pelos quais a mulher estava no residencial e por que o ex-deputado voltou ao local depois de receber atendimento médico, Paulo Faria afirmou apenas que "ela não se sentia segura" na casa atual do casal, e que por isso estava no condomínio Granja Santa Lúcia.