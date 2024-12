Oposição sul-coreana adia plano de impeachment de presidente interino

SEUL (Reuters) - O principal partido de oposição da Coreia do Sul prometeu nesta terça-feira destituir o presidente interino Han Duck-soo, mas logo voltou atrás e decidiu esperar até o fim da semana, disseram membros do partido, já que o risco de mais incerteza política tem aumentado.

A medida ocorre no momento em que o país ainda se recupera da tentativa do presidente deposto Yoon Suk Yeol de impor uma lei marcial no dia 3 de dezembro, que durou pouco tempo e que ele, em parte, atribuiu à propensão da oposição de destituir autoridades do governo.

O líder de bancada do Partido Democrático (PD), da oposição, Park Chan-dae, disse que o partido aguardará até o final desta semana para decidir se vai levar adiante o plano de impeachment de Han. Anteriormente, o partido disse que apresentaria um projeto de impeachment de Han já nesta terça-feira.

O PD, que tem a maioria no parlamento, está tomando essa medida depois que Han adiou a assinatura de uma lei para iniciar um conselho especial de investigação sobre a tentativa fracassada do presidente Yoon Suk Yeol de impor a lei marcial.

O partido disse que Han estava agindo contra a vontade do povo, ajudando Yoon, cujos poderes foram suspensos depois que o parlamento votou pelo seu impeachment no dia 14 de dezembro.