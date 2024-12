Operação israelense na Cisjordânia deixa 8 mortos (ministério palestino)

Oito pessoas morreram, nesta terça-feira (24), em uma operação israelense contra um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde palestino, enquanto o exército de Israel declarou ter "eliminado um terrorista".

Segundo o ministério, sediado em Ramallah, no centro do território ocupado por Israel desde 1967, sete pessoas morreram no campo de refugiados de Tulkarem, no oeste, e outra no vizinho campo de Nur Shams, em uma operação lançada pelo exército israelense na manhã desta terça.

Duas mulheres, Khawla Ali Abdullah Abdo, de 53 anos, e Bara Khalid Hussein, de 30, estão entre as vitimas em Tulkarem, acrescentou a mesma fonte. Fathi Said Awda Ubaid, um jovem de 18 anos, morreu atingido por tiros no peito e no abdômen.

O exército israelense anunciou, por sua vez, ter "eliminado um terrorista" durante uma "operação antiterrorista" em Tulkarem.

Os moradores do campo de refugiados afirmaram que durante a operação foram usadas escavadeiras para destruir estradas.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, a violência vinculada ao conflito disparou na Cisjordânia.

Ao menos 811 palestinos morreram desde então nas mãos de soldados ou colonos israelenses, segundo dados da Autoridade Palestina.

Do lado israelense, pelo menos 25 pessoas, civis e militares, morreram em ataques palestinos, segundo números israelenses.

bur-mib/anr/hme/hgs/ag/mvv

© Agence France-Presse