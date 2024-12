Nave da Nasa tenta aproximação recorde do Sol

BRASÍLIA (Reuters) - A sonda Parker Solar Probe, da NASA, deve fazer história nesta terça-feira ao voar para a atmosfera externa do Sol, chamada de coroa solar, em uma missão para ajudar os cientistas a aprender mais sobre a estrela mais próxima da Terra.

“Nenhum objeto feito pelo homem jamais passou tão perto de uma estrela, portanto a Parker trará dados de um território desconhecido”, disse Nick Pinkine, gerente de operações da missão no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, em um blog da Nasa.

A sonda Parker iniciou seu trajeto para voar a 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol às 8h53 desta terça, no horário de Brasília. Com a espaçonave fora de contato, só na sexta-feira os operadores da missão confirmarão seu estado após o próximo sobrevoo.

Movendo-se a até 692.000 km/h, a espaçonave suportará temperaturas de até 982 graus Celsius, informou a NASA em seu site.

Quando a sonda passou pela primeira vez pela coroa solar em 2021, encontrou novos detalhes sobre os limites da atmosfera do sol e coletou imagens em boa resolução de serpentinas coronais, estruturas que podem ser vistas da Terra durante eclipses solares.