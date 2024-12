Natal altera funcionamento de bancos e comércio; veja o que abre e fecha

O dia 25 de dezembro, Natal, é feriado nacional, por isso, os atendimentos em agências bancárias, Correios e lotéricas serão diferenciados. Também é necessário ficar atento, especialmente com a abertura de supermercados, que pode variar conforme a região.

Repartições públicas

Muitas cidades decretaram recesso entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, por isso as repartições públicas não vão abrir. A exceção é para os chamados serviços essenciais: os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 25. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagos no dia 26 de dezembro, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na quinta (26) e sexta (27), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

No dia 24, as agências vão funcionar das 9h às 11h (horário de Brasília), ainda segundo a Febraban. As áreas de caixas eletrônicos podem continuar abertas ou não após esse período, a depender da agência.

O Pix segue funcionando normalmente.

Bolsa de Valores

A Bolsa (B3), em São Paulo, vai permitir apenas negociações de títulos do agronegócio até às 12h desta terça-feira (24); as demais não vão operar. No dia 25, todas as negociações estarão suspensas. No dia 26, tudo volta à normalidade.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas na quarta-feira (25). As atividades serão retomadas na quinta (26), normalmente.

O telefone 135 estará disponível para informações durante o feriado.

Correios

As agências vão ficar fechadas nesta quarta-feira (25). Na terça (24), o funcionamento será por seis horas seguidas, conforme os Correios. As unidades reabrem nos horários habituais na quinta-feira (26).

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não. Em geral, as casas ficam abertas no dia 24 até 14h e só reabrem no dia 26, o que também deve acontecer este ano.

Shoppings e comércio de rua

Alguns supermercados costumam abrir no dia de Natal, mas em horários reduzidos. O comércio de rua de muitas cidades está com horários ampliados nos dias anteriores e não abrem no dia 25. A maioria dos shoppings deve permanecer fechada no Natal, mas não há uma regra geral.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos está suspenso desde o dia 23 até o dia 3 de janeiro de 2025. Portanto, veículos com quaisquer placas podem circular livremente no centro expandido durante o período de fim de ano. A restrição se mantém apenas a caminhões.

Dessa forma, o rodízio só vai voltar a valer na segunda-feira (6).