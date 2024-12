Mais vendidos de 2024: saiba o que a pulseira Mi Band 8 Active tem de bom

A pulseira fitness Mi Band 8 Active foi a queridinha dos leitores do Guia de Compras UOL. O modelo foi o campão de vendas em 2024 na categoria smartwatches e smartbands. Os destaques do produto ficam por sua leveza, bateria que dura bastante e bons recursos para monitorar a saúde.

Smartbands como a Mi Band 8 Active são, aliás, alternativas simples (focadas em exercícios físicos e saúde) e mais baratas aos smartwatches, que oferecem uma experiência mais ampla, com GPS e recursos de música, entre outros.

A seguir, confira o que a Xiaomi diz sobre a Mi Band 8 Active, opiniões de consumidores e os outros smartwatches e smartbands que fazem parte da lista dos mais comprados pelos leitores do Guia de Compras UOL.

O que a Xiaomi diz

Mais de 50 modos esportivos (não tem GPS), como corrida, caminhada e treinos de força. Tem monitoramento de passos, distância e calorias queimadas;

Monitoramento de frequência cardíaca, sono e estresse;

Acompanhamento da menstruação e da ovulação;

Alerta vibratório ao receber ligações e notificações;

Permite controlar músicas apartir da pulseira durante o exercício, sem depender do celular;

Tela de 1,47 polegadas, com vidro temperado e revestimento anti-impressão digital;

Alça ajustável, com comprimento de 135 a 215 mm;

Bateria com duração de até 14 dias (uso típico) ou 6 dias (uso intenso);

Carregamento magnético, com tempo de carga inferior a duas horas;

Compatível com sistemas Android e do iPhone -- aplicativos Strava e Apple Health via Mi Fitness (que é preciso fazer o downaload no seu smartphone);

Resistente até 50 metros de profundidade.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, são mais de 4 mil avaliações do produto, com nota média de 4,7 (sendo cinco a máxima). O produto registrou mais de mil vendas no mês passado.

Qualidade boa da pulseira, tela com boa definição, responde rápido aos toques da tela. Muito fácil personalizar metas e treinos. Jacson

É perfeito para quem não é competidor ou profissional. A bateria dura bem, é a prova d'água (menos de mar) e te dá todas as informações que você precisa. Ainda é possível customizá-la, colocando um papel de parede ou foto que goste. Dos modelos simples, esse com certeza é o melhor! Raian

Prática, funcional e ótima para atividades do dia a dia. Stephani

Muito top para quem gosta de monitorar o dia a dia inclusive o treino. Tadeu

Gostei demais do produto! Achei que atende ao que eu esperava: monitorar passos, sono e atividades físicas. Dura uma semana sem precisar recarregar. Debora Linhares

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a duração da bateria e problemas de funcionamento.

Já tive todos os modelos anteriores, e esse é péssimo. Bateria não dura quatro dias, péssima conexão com o smartphone, não tem o botão lateral, o que dificulta muito o acesso às funções. Péssimo negócio. James Oliveira de Mattos

Poucos meses de uso e já não funciona mais. Perdeu a sensibilidade ao toque na tela. Carlos Enovânio Lima

O único ponto negativo é que não é compatível com o aplicativo ZEEP, que é a melhor ferramenta gratuita de monitoramento estatístico das atividades de fitness. Edimilson Marinho

