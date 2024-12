Gangues matam dois jornalistas em reabertura de hospital no Haiti

Dois jornalistas foram mortos, nesta terça-feira (24), em um ataque armado de gangues, enquanto cobriam a reabertura de um hospital no centro de Porto Príncipe, a capital haitiana, informou à AFP um coletivo de veículos de imprensa.

"Markenzy Nathoux e Jimmy Jean foram assassinados, nesta terça-feira, 24 de dezembro, durante o ataque de bandidos da coalizão 'Viv ansanm' (Viver Juntos) na reabertura do hospital HUEH (Hospital da Universidade Estatal do Haiti)", disse à AFP Robest Dimanche, porta-voz do Coletivo de Mídia On-line (CMEL).

