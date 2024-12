Gabriel Medina 'levita' em foto icônica da AFP em Paris-2024

Foi sem dúvida uma das imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos de Paris, embora tenha sido tirada a milhares de quilômetros da capital francesa: no Taiti, o brasileiro Gabriel Medina parecia levitar, voar, depois de surfar uma onda em Teahupo'o.

Foi nas oitavas de final da competição olímpica, onde dias depois teve que se contentar com a medalha de bronze após perder nas semifinais para o australiano Jack Robinson.

Mas o surfista de 30 anos, tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) e ídolo do Brasil, protagonizou aquela imagem para a história, que deu a volta ao mundo ao mostrá-lo suspenso no ar, apontando um dedo para o céu e com a prancha atrás das costas, alinhada com o corpo na posição vertical.

O fotógrafo da AFP que registrou o momento foi Jérôme Brouillet, no dia 29 de julho. Ele estava com sua câmera em um barco em uma área de água mais profunda e calma.

"Estou cego" naquele momento, explicou o fotógrafo. Mas era exatamente o lugar que você tinha que estar para eternizar o 'kick out' [momento em que o surfista sai da onda] do brasileiro e dar a esse esporte, ainda jovem em sua história olímpica, um retrato que aumentasse sua popularidade e seu impacto internacional.

