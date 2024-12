Tapete 'peludo' e antiderrapante está por R$ 35; veja opinião de quem usou

O Guia de Compras UOL encontrou um tapete "peludo" que pode ser uma opção interessante para quem deseja mudar o visual da sala, quarto ou de outros cômodos da casa. Disponível em diferentes cores, o produto está com um desconto interessante de 53%, custando R$ 34,89 na Shopee.

Segundo o fabricante, o tapete possui fios felpudos e macios, que oferecem uma sensação suave ao toque, além de pode ser higienizado na máquina de lavar. Confira mais informações sobre ele e avaliação de quem já comprou o produto.

O que diz o fabricante sobre o tapete?

Feito de poliéster;

Oferece sensação suave ao toque;

É antiderrapante;

Pode ser lavado na máquina, o que facilita na hora da limpeza;

Dimensão: 1,5m (comprimento) x 1m (largura);

Disponível em diferentes cores.

O que diz quem comprou?

O tapete tem 7,8 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como conforto e tamanho.

Eu amei o tapete e estou sem palavras, achei que viria pequeno, porém me surpreendi com o tamanho. O tapete chegou super embalado e a entrega também foi muito rápida, o único ponto negativo é que solta muito pelo, fora isso, ele é perfeito. Bia

O tapete é bem fofinho e o material é ótimo. Eu amei, ele é super delicado e lindo. Recomendo demais. Luana Silva

Muito lindo, esteticamente falando. Para decoração, ele ficou super bonito no quarto, pois ornou com o restante dos objetos, ficou uma gracinha. Minha filha amou, pois não é um tapete grosso e nem muito peludo, mas para decoração ele é perfeito. O preço é super justo. Thais Milena

Achei o tamanho ótimo, bem grandinho e ficou muito bom no meu quarto. É daqueles mais fininhos, tem que ter um cuidado especial, mas gostei da compra. Jennifer Santos

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores criticaram o tamanho do tapete, que não está de acordo com o anúncio. Além disso, há também insatisfação sobre a cor e espessura do produto. Confira os comentários avaliativos:

Chegou rápido. O tamanho é bom para um quarto ou sala pequena, mas achei muito fino. Eu tinha comprado um outro maior, o material era melhor e não era tão fininho igual como esse. Fiquei um pouco decepcionada. Aline

Chegou rápido, mas esse tapete não vem com a medida exata, pois ele vem 10 cm a menos na largura e 30 cm a menos no comprimento. Ingred Micaely

A cor é muito diferente da cor da foto. Escolhi o bege e imaginei que ele seria mais voltado para a cor nude, como nas imagens, mas ele é muito marrom, quase um marrom escuro. Yolanda Almeida

Achei o tapete bem fino, com pouca quantidade de pelos. Ao passar a mão, o acabamento fica visível. No entanto, a entrega foi rápida e o preço é ótimo. Juliane Pires

