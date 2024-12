Eneva toma R$ 600 milhões com o BNB para financiar planta de liquefação no MA

A Eneva assinou um contrato de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), no valor de R$ 660 milhões, ao custo de IPCA + 3,4187% ao ano, com prazo de vigência de 15 anos, incluídos cinco anos de carência de principal, e vencimento final em 15 de janeiro de 2040.

A contratação visa financiar a planta de liquefação construída no município de Santo Antônio dos Lopes, no Estado do Maranhão. O projeto visa expandir o fornecimento de GNL (SSLNG) para regiões do Brasil que não são atendidas pela malha de gasodutos (off-grid), por meio de carretas criogênicas através do modal rodoviário.

As liberações dos recursos estão sujeitas a determinadas condições precedentes usuais a este tipo de operação e ao cronograma do projeto, informou a Eneva, em comunicado ao mercado.