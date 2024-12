Defesa fala em 'arbitrariedade' e alega que Silveira teve direito violado

Após a prisão de Daniel Silveira pela PF nesta terça-feira (24), no Rio, por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, a defesa do ex-deputado classificou a medida como "arbitrariedade" e alega que seu cliente teve direitos violados.

O que aconteceu

Silveira foi detido após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional concedida por Moraes na sexta-feira (20). "Logo em seu primeiro dia em livramento condicional o sentenciado desrespeitou as condições impostas pois — conforme informação prestada pela Seape/RJ —, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência as 02h10 horas da madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais", divulgou o ministro do Supremo Tribunal Federal em sua decisão.

Defesa alega que Silveira precisou se deslocar a hospital para emergência médica na noite de sábado (21). O advogado André Rios afirma que seu cliente buscou o atendimento médico às 22h59, após sentir "fortes dores lombares", e só foi liberado à 0h34 do dia seguinte.

Não houve autorização judicial para o deslocamento de Silveira ao hospital, segundo Moraes. O ministro alega ainda que ex-deputado levou mais de uma hora e meia para chegar em casa após o atendimento médico informado pela defesa.

"Não existiu violação e deslocamento do hospital para sua residência foi normal", afirmou advogado de defesa. Segundo divulgado pela Agência Brasil, Rios informou em nota: "Uma pessoa com crise renal não pode esperar liberação do Judiciário para buscar atendimento médico. Daniel Silveira tem histórico de cálculo renal e vira e mexe tem crises. Negar atendimento médico a Daniel entra para extensa lista de direitos violados. Daniel é um preso político e seu caso deve ser levado aos mecanismos internacionais de direitos humanos".

Moraes determina que Polícia Federal investigue se Silveira esteve no hospital. Na mesma decisão que determinou a prisão do ex-parlamentar, o ministro do STF ordenou oitiva com médicos e enfermeiros do plantão para confirmar a versão da defesa.

Silveira estava em Petrópolis (RJ), onde passaria o Natal, quando foi preso nesta terça. Ele será conduzido para a penitenciária de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ele estava detido desde fevereiro de 2023 e teve liberdade condicional autorizada sob a condição de cumprir 12 restrições. Moraes condicionou a liberdade de Silveira ao uso de tornozeleira, à proibição de se ausentar da comarca e à obrigação de estar em casa das 22h às 6h, entre outras determinações.

Histórico de prisões

Em 16 de fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi preso em flagrante pela primeira vez. A prisão ocorreu em Petrópolis, após a publicação de um vídeo no qual ele fazia críticas aos ministros do STF, defendendo o AI-5 (Ato Institucional nº 5).

No ano seguinte, ele foi condenado pelo Supremo. A sentença foi de 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros da Corte. Além disso, perdeu o mandato e teve a suspensão de seus direitos políticos.

Jair Bolsonaro concedeu perdão de pena a Silveira em 2022. A graça constitucional foi concedida p por meio de um decreto. Em declaração transmitida nas redes sociais, O ex-presidente argumentou que a liberdade de expressão é "pilar essencial da sociedade", apesar do crime cometido pelo aliado.

Em fevereiro de 2023, ex-deputado foi preso novamente por ordem do Supremo. Ele havia descumprido determinação de uso de tornozeleira eletrônica, além de ter entrado em contato com outros investigados.

Em maio do ano passado, o STF anulou o perdão da pena concedido por Bolsonaro. Com isso, Silveira começou a cumprir oficialmente a pena imposta pelo tribunal. Como ele já havia sido preso em outras ocasiões, o tempo que ficou detido contou para considerar o cumprimento da pena.

*Com informações da Agência Brasil.