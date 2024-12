Dados do Caged de novembro serão divulgados na sexta-feira, 27

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgará os dados de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na sexta-feira. 27. A partir das 14h30, o secretário-executivo, Francisco Macena, e a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, comentarão os números em entrevista coletiva.

A mediana do mercado indica criação líquida de 125 mil vagas com carteira assinada no Caged de novembro, de acordo com as estimativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. As estimativas para esta leitura, todas positivas, variam de 105 mil a 150 mil vagas.