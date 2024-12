Criptomoedas: bitcoin avança em rali de Natal e beira os US$ 100.000 novamente

O bitcoin operava em alta nesta terça-feira, 24, após perder força nos últimos dias, em um movimento que é atribuído ao chamado "Santa Rally", o qual também ocorre em ativos de risco do mercado tradicional nesta época do ano.

O bitcoin subia 5,29%, a US$ 97.958,47 nas últimas 24 horas até 16h50 (de Brasília), segundo a Binance. E o Ethereum avançava 4,34%, a US$ 3.479,77, no mesmo intervalo.

O Bitcoin permanece abaixo do nível de US$ 100.000, mas alguns analistas esperam que o recuo seja breve, com a próxima meta em US$ 150.000.

O ano de 2025 provavelmente será decisivo para as criptomoedas, já que a postura pró-cripto do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, já impulsionou os preços significativamente. Qualquer desenvolvimento na promessa de Trump de criar uma reserva estratégica de bitcoin ou a aprovação pelo Senado das nomeações favoráveis às criptomoedas devem movimentar os preços.

"Embora a possível mudança de política do Federal Reserve (Fed) mais cautelosa provavelmente exerça pressão sobre o bitcoin, as altas taxas de juros também manterão a pressão sobre os pagamentos da dívida do governo", diz Yuya Hasegawa, analista de mercado de criptografia do bitbank, uma das maiores bolsas de criptomoedas do Japão. Com o aumento da dívida do governo já levantando questões sobre sua sustentabilidade, acrescentou Hasegawa, esse poderia se tornar um tópico observado de perto pelos mercados no próximo ano.

"Quando isso acontecer, e se uma reserva estratégica já estiver estabelecida nos EUA, um ouro digital como o bitcoin poderá ganhar destaque novamente", disse.

*Com informações da Dow Jones Newswires