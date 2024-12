Citros/SP: produtores têm até 15/1 para enviar relatório sobre greening e cancro

São Paulo, 24 - Produtores de citros do Estado de São Paulo têm até o dia 15 de janeiro para entregar o relatório de cancro cítrico e greening - as principais doenças da citricultura brasileira e mundial.Conforme nota da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista, o relatório deve conter o resultado da vistoria trimestral para as doenças cancro cítrico e greening, realizada entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2024 em todas as plantas cítricas da propriedade rural.Conforme a gerente do Programa Estadual de Sanidade dos Citros, Veridiana Zocoler, as informações do relatório "não são utilizadas em caráter punitivo". Ao contrário. São úteis para que a Secretaria de Agricultura e a Defesa Agropecuária possam balizar políticas públicas de controle dessas doenças, "sempre pensando em garantir a sustentabilidade sanitária do agronegócio paulista", diz, na nota. Os formulários devem ser enviados por intermédio do sistema informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave).