China planeja emissão recorde de US$411 bi em títulos públicos especiais em 2025, segundo fontes

(Reuters) - As autoridades chinesas concordaram em emitir 3 trilhões de iuanes (US$ 411 bilhões) em títulos públicos especiais no próximo ano, segundo duas fontes, o que seria o maior valor já registrado, à medida que Pequim aumenta o estímulo fiscal para reanimar uma economia vacilante.

O plano para a emissão de dívida soberana em 2025 seria um aumento acentuado em relação ao 1 trilhão de iuanes deste ano e ocorre no momento em que Pequim se movimenta para amenizar o golpe de um aumento esperado nas tarifas dos EUA sobre as importações chinesas quando Donald Trump assumir o cargo em janeiro.

Os recursos serão destinados a impulsionar o consumo por meio de programas de subsídios, atualizações de equipamentos por parte das empresas e investimentos de financiamento em setores avançados impulsionados pela inovação, entre outras iniciativas, disseram as fontes.

As fontes, que têm conhecimento das discussões, não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia em nome do governo, do Ministério das Finanças e da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os rendimentos dos títulos do tesouro chinês de 10 anos e 30 anos subiram 1 ponto-base (pb) e 2 pb, respectivamente, após a notícia.

A emissão especial de títulos planejada para o próximo ano seria a maior já registrada e ressalta a disposição de Pequim de se endividar ainda mais para combater as forças deflacionárias na segunda maior economia do mundo.

A emissão "excede as expectativas do mercado", disse Tommy Xie, chefe de pesquisa macro asiática do OCBC Bank.

"Além disso, como o governo central é a única entidade com capacidade significativa para alavancagem adicional, qualquer emissão de títulos em nível central é percebida como um desenvolvimento positivo, provavelmente fornecendo suporte incremental para o crescimento."

Em geral, a China não inclui títulos especiais ultralongos nos planos orçamentários anuais, pois considera os instrumentos como uma medida extraordinária para levantar recursos para projetos específicos ou metas políticas, conforme necessário.

Como parte do plano do próximo ano, cerca de 1,3 trilhão de iuanes a serem levantados por meio de títulos especiais de longo prazo financiariam "dois grandes" e "dois novos" programas, disseram as fontes com conhecimento do assunto.

As "novas" iniciativas consistem em um programa de subsídios para bens duráveis, permitindo que os consumidores troquem seus carros ou eletrodomésticos antigos e comprem novos com desconto, e um programa separado que subsidia atualizações de equipamentos em larga escala para empresas.

Os programas "principais" se referem a projetos que implementam estratégias nacionais, como a construção de ferrovias, aeroportos e terras agrícolas, e criam capacidade de segurança em áreas importantes, de acordo com documentos oficiais.

(US$ 1=7,2939 iuanes chineses)

(Tradução Redação Brasília, 55 11 5047-2695; REUTERS BC)