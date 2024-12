Caso de homicídio culposo de Alec Baldwin é arquivado por promotora

(Reuters) - Um processo criminal no Novo México contra o ator Alec Baldwin, decorrente de um disparo fatal no set do filme “Rust”, em 2021, terminou nesta segunda-feira com uma promotora desistindo de recorrer do arquivamento do caso.

A promotora especial Kari Morrissey retirou o recurso, de acordo com uma declaração do escritório da promotoria do distrito judicial de Frist.

Os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, afirmaram em um comunicado que “a decisão de hoje de retirar o recurso é a justificativa final do que Alec Baldwin e seus advogados disseram desde o início - essa foi uma tragédia indescritível, mas Alec Baldwin não cometeu nenhum crime”.

Um juiz do Novo México havia rejeitado as acusações de homicídio involuntário contra Baldwin em julho, concordando com os advogados do ator de que Morrissey e o escritório do xerife ocultaram provas sobre a origem da bala que matou a cinegrafista de “Rust”, Halyna Hutchins, em 2021.

O escritório da promotoria pública disse que ainda discordava veementemente da decisão do juiz de arquivar o processo contra Baldwin.