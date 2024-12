Bombeiros retomam buscas após queda de ponte; 2ª morte é confirmada

O Corpo de Bombeiros do Maranhão retomou na manhã desta terça-feira (24) as buscas pelas vítimas da queda da ponte na divisa entre o Tocantins e o Maranhão no último domingo (22). As equipes localizaram um segundo corpo entre os desaparecidos.

O que aconteceu

Ao menos duas pessoas morreram vítimas do desabamento. O corpo localizado na manhã desta terça-feira (24) é do sexo feminino. A identificação da segunda vítima encontrada ainda não foi confirmada.

Ontem, foi localizado o corpo uma moradora Tocantins. A mulher, de 25 anos, residia na cidade Aguiarnópolis. Um homem de 36 anos foi localizado com vida pelos bombeiros e levado por moradores para um hospital da região.

Total de desaparecidos é divergente entre as autoridades. Segundo o Corpo de Bombeiros do Tocantins, as buscas tentavam localizar 18 pessoas até esta segunda-feira (23). Entre os desaparecidos estão duas crianças, de 3 e 11 anos.

Buscas pelos desaparecidos seguem nesta terça-feira. A equipe do Corpo de Bombeiros do Maranhão diz atuar com efetivo especializado e equipamentos para a localização de vítimas. "Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o apoio às famílias atingidas, e seguimos trabalhando em parceria com outros órgãos e autoridades locais", diz.