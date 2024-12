Brasil abriu 300 mercados para produtos agropecuários em menos de 2 anos, diz Carlos Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nesta terça-feira (24) que o Brasil alcançou a marca de 300 novos mercados internacionais abertos para produtos agropecuários em menos de dois anos. "Hoje celebramos uma conquista histórica para o setor agropecuário brasileiro", disse o ministro, em nota, destacando o impacto na geração de emprego e oportunidades na cadeia produtiva.

O balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) mostra que foram 222 aberturas de mercado somente em 2024, com 62 novos destinos incorporados à pauta exportadora desde janeiro de 2023. A estratégia incluiu a expansão da rede de representantes no exterior, que ganhou 11 novos postos de adidos agrícolas, chegando a 40 profissionais.

O País ampliou sua pauta exportadora além dos tradicionais carnes e grãos, incluindo produtos como embriões, gergelim, uvas frescas, erva-mate, sorgo, açaí em pó, sementes, noz-pecã e subprodutos de reciclagem animal.

Para 2025, o governo planeja intensificar as ações de promoção comercial em conjunto com a ApexBrasil e o Ministério das Relações Exteriores. "Reforçaremos ainda mais as ações de promoção comercial para que todas as oportunidades que estão sendo geradas possam ser efetivadas", afirmou em nota o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luís Rua.