American Airlines suspende parada de aviões após problema técnico

A American Airlines suspendeu, nesta terça-feira (24), uma parada de uma hora em todos os seus voos nos Estados Unidos devido a um problema técnico não especificado, segundo um aviso no site do órgão regulador de aviação dos Estados Unidos.

A parada, antes da movimentada viagem de Natal, havia ameaçado os planos de férias de milhares de pessoas.

"Um problema técnico está afetando os voos americanos nesta manhã. Nossas equipes estão trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível e pedimos desculpas aos nossos clientes pela inconveniência", disse a empresa em um comunicado após a parada.

A American opera milhares de voos por dia para mais de 350 destinos em mais de 60 países.

As ações da companhia aérea recuperaram o terreno perdido e estavam marginalmente em baixa antes do sino do pregão

Em um comunicado, a Administração Federal de Aviação dos EUA encaminhou para a companhia aérea, reiterando que a empresa havia relatado um problema técnico.

A American estava respondendo a comentários no X, conforme vários usuários postaram, bem como no Bluesky e no Facebook.

"Ei, @AmericanAir, apenas nos diga se devemos ir para casa ou não. Por favor, não nos faça esperar no aeroporto por horas", escreveu um usuário.

A paralisação ocorreu meses depois que as companhias aéreas foram atingidas por uma interrupção global de tecnologia ligada à plataforma de nuvem Azure da Microsoft e a um problema de software na empresa de segurança cibernética CrowdStrike.