American Airlines retoma voos nos EUA após breve suspensão

A American Airlines (AA), a maior companhia aérea do mundo, retomou os voos nesta terça-feira (24), depois que um problema técnico a obrigou a suspender todas as viagens nos Estados Unidos em pleno boom de viagens de fim de ano, anunciaram as autoridades do setor.

"A American Airlines relatou um problema técnico nesta manhã e solicitou a suspensão dos voos em todo o país. A suspensão já foi encerrada", disse Bridgett Frey, da Administração Federal de Aviação (FAA), em um comunicado.

A suspensão dos voos da AA ocorreu entre 8h50 e 9h50 de Brasília na véspera de Natal, um dia de tráfego aéreo extremamente intenso nos Estados Unidos.

Tanto a FAA quanto a companhia aérea ainda não divulgaram a natureza do problema técnico e por que ele causou a suspensão dos voos em todo o país.

As mídias sociais estavam cheias de reclamações de viajantes sobre como o atraso poderia afetar suas férias ou arruinar a reunião de Natal com a família.

"Que maneira de começar o Natal", postou um viajante na rede X, detalhando que o avião em que ele estava retornou ao portão e eles foram obrigados a desembarcar.

A American Airlines publicou respostas a vários viajantes, pedindo paciência e dizendo que sua equipe estava "trabalhando para que todos voassem em segurança em breve".

