Andreza: Rapidez de Moraes ajuda a reforçar discurso de bolsonaristas

A rapidez do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre Moraes, que determinou a nova prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, pode ajudar a reforçar a narrativa da extrema direita, avaliou a colunista Andreza Matais no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (24).

Essa decisão [do Moraes] acaba ajudando um pouco o discurso dos bolsonaristas, de que há uma perseguição da parte do judiciário e que as coisas [contra eles] são muito rápidas. Andreza Matais, colunista do UOL

O ex-deputado Daniel Silveira —aliado de Bolsonaro— foi preso novamente pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Silveira foi detido após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional na última sexta-feira (20).

Mais tarde, após a audiência de custódia, Moraes decidiu manter o bolsonarista preso no complexo prisional Bangu 8 sob a alegação de que ele "preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à Justiça."

É claro que essa decisão do Alexandre de Moraes, na circunstância, foi dada poucas horas entre ele sair do hospital e chegar em casa. [Isso] acaba levantando a bola para os bolsonaristas e fazendo com que uma parte do eleitorado acabe desacreditando também um pouco do judiciário: 'será que está pegando no pé, será que não está?'

O Daniel Silveira atentou contra a democracia?! Sem dúvida [ele atentou contra a democracia] e precisa ser punido e responder por isso, mas, na minha opinião, tem que se tomar um cuidado [com esse tipo de decisão], e não acabem ajudando a reforçar um discurso dessa extrema direita, de que na verdade é uma perseguição e não a aplicação da lei. Andreza Matais, colunista do UOL

