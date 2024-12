Morre Alceu Collares, ex-governador do RS, aos 97 anos, em Porto Alegre

O ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares morreu, aos 97 anos, na madrugada desta terça-feira (24), em Porto Alegre.

O que aconteceu

Collares faleceu em decorrência do agravamento de uma pneumonia. Ele havia sido internado no último dia 16 de dezembro no Hospital Mãe de Deus, que confirmou que a causa da morte do ex-governador foi falência múltipla de orgãos. "Consternados, expressamos nossas condolências à família e amigos, compartilhando a dor pela perda", divulgou em nota o hospital da capital gaúcha.

Ele havia sido diagnosticado há oito anos com enfisema pulmonar. Em novembro, Collares teve uma pneumonia, que agravou seu quadro antes da internação. Ele deixou esposa e filhos.

O velório será aberto ao público no Palácio Piratini na quarta-feira (25). A cerimônia foi marcada para iniciar às 11h e terminar às 16h. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz.

Governador Eduardo Leite (PSDB) decretou luto oficial de três dias e lamentou morte de Collares. "Minha solidariedade aos filhos de Collares e à sua esposa, Neusa Canabarro, neste momento de dor. Que possam encontrar conforto na memória de sua trajetória e no reconhecimento de sua contribuição para nossa sociedade. O Rio Grande do Sul perde um grande líder, mas seu exemplo será eterno", publicou Leite no X.

Secretaria de Comunicação do estado gaúcho divulgou nota em homenagem ao ex-governador. "A trajetória política de Collares deixa um legado de luta pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na educação, também deixou sua marca com a construção dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), modelo pioneiro de escola em tempo integral", divulgou a Secom.

Quem foi Alceu Collares

Collares foi primeiro governador negro do estado gaúcho, entre 1991 e 1995. Nascido em Bagé, em 1927, dedicou sua vida ao serviço público. Depois que se formou em direito, ingressou no PTB e, em 1964, elegeu-se pela primeira vez vereador em Porto Alegre.

Foi deputado federal de 1971 a 1983, inicialmente pelo MDB e depois pelo PDT. Primeiro prefeito de Porto Alegre eleito pelo voto direto depois da redemocratização, administrou a cidade entre 1986 e 1988.