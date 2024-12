Aeroporto do Galeão prevê recorde de passageiros estrangeiros em 2024

BRASÍLIA (Reuters) - O movimento de passageiros estrangeiros deve bater recorde este ano no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, informou nesta terça-feira a concessionária RioGaleão.

A previsão é que devem passar pelo terminal Tom Jobim (Galeão) 4,7 milhões de passageiros internacionais neste ano.

O volume representa uma alta de 4% ante 2018 , quando o Galeão atingiu a marca histórica de 4,5 milhões de passageiros. De acordo com a concessionária, o fluxo previsto para este ano é 30% maior que o movimento registrado em 2023.

O recorde ocorrerá no primeiro ano das mudanças promovidas pelo governo para impulsionar o fluxo de passageiros no Galeão em detrimento do Santos Dumont.

Em 2023, os governos federal, estadual e municipal se mobilizaram para fortalecer o Galeão. A principal medida foi a redução de voos no Santos Dumont e a realocação para o Tom Jobim.

A medida foi tomada após a concessionária do Galeão ameaçar em 2022 devolver a concessão devido ao baixo movimento. Naquele ano, o Galeão movimentou menos de 6 milhões de pessoas, enquanto o Santos Dumont recebeu mais de 10 milhões.

A previsão é que o movimento total no Galeão neste ano fique perto de 15 milhões de passageiros, sendo que a capacidade do terminal se aproxima de 40 milhões de pessoas.