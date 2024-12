Vai viajar? Este adaptador conecta eletrônicos em diferentes tipos plugues

Quem costuma viajar, principalmente para fora do Brasil, pode enfrentar problemas com tomadas incompatíveis com seus eletrônicos. Para evitar esse problema, é possível recorrer a adaptadores universais de tomada.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo por R$ 14,30 na Amazon. Entenda a seguir as características do produto e as opiniões de quem o adquiriu.

O que diz o fabricante sobre o adaptador?

É compatível com plugues de diversos países da Europa e América, segundo a empresa;

Compacto, bivolt e fácil de levar nas viagens;

Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento;

Possui um LED indicador de energia.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o adaptador universal tem mais 2,6 mil avaliações, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Mais de 1 mil compras foram registradas no mês passado. Os consumidores elogiaram a facilidade do uso.

Tem manual, mas é simples de usar. Atende diversas tomadas na maioria dos países. Um alerta: é apenas um adaptador para celulares, ele funciona em 110 ou 220v, mas, no exterior, a maioria das tomadas 220v. O adaptador não faz a conversão para voltagem, apenas é um meio de adaptar a tomada local. Então, se for levar aparelhos de 110v precisa de um transformador de voltagem além deste adaptador que vem com uma sacola para guardar. Carvalho

Adaptador veio bem embalado e ainda com uma sacolinha de TNT. Realmente tem todas as entradas que promete e vem com travas para que você alterne quais tipos de tomada usar. Juliana

Estou na Argentina e o adaptador está funcionando perfeitamente. Entrega dentro do prazo e o produto cumpre o que promete. Recomendo! Jefferson Fernandes

O produto atendeu minhas expectativas. Eu comprei o adaptador para usar na Europa, que tem voltagem variada, e não tive problema para carregar os eletrônicos ou usar secador de cabelo com ele. Gabriel

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores mostraram insatisfação com a fragilidade do material e encaixe dos pinos:

Recebi e, comparando com outra que tenho, essa é bem frágil. Mas, numa viagem, creio que dá para quebrar o galho. Não arriscaria colocar nenhum aparelho (como secador, aquecedor, etc) muito potente nessa tomada. Mauricio Fontana

O adaptador ficou folgado nas tomadas e os pinos, para retornarem ao compartimento, foi difícil de encaixar. Fabíola Amorim

Bom, atende a questão da universalidade. Porém, o encaixe e o mecanismo de abertura e fechamento dos tipos de pino é muito duro. Elisangela

Não testei no Brasil e quando fui usar na viagem vi que o pino não entra direito a tomada. Eu tive que fazer malabarismo para usar. Em outro momento, dei uma forçada para entrar na tomada e consegui. (...) Pelo preço está valendo, mas se quiser um adaptador mais firme e forte, compre outro. Cintia

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.