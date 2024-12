20 estados e DF têm alerta de perigo potencial por chuvas durante Natal

A previsão do tempo para a véspera de Natal é de chuva intensa com alerta de "perigo potencial" em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, conforme divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta terça-feira (24) até amanhã (25).

O que aconteceu

Previsão é de chuva forte em estados de todas as regiões do país. São eles: Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

20 estados e DF receberam alerta amarelo, de "perigo potencial", e 12 deles também estão com alerta laranja, de "perigo". As chuvas mais intensas podem atingir Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rondônia.

O alerta começou às 9h45 de hoje e pode durar até as 10h de quinta-feira (26). Para estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o alerta é até as 10h desta quarta-feira (25).

O alerta amarelo indica que a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros em uma hora. Ou até 50 mm em um dia. Os ventos são intensos, de 40 a 60 km por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é considerado baixo.

Os estados listados no alerta laranja têm possibilidade de chuvas mais intensas. A quantidade é estimada em 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm por dia. Neste caso, há um risco maior de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores em caso de ventania. Há risco de queda e descargas elétricas. Segundo o instituto, também não se deve estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Caso as rajadas de vento sejam intensas, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia - se possível. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).