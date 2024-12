Wall Street termina em alta com ganhos em maioria das "megacaps"

(Reuters) - Todos os principais índices de Wall Street terminaram em alta nesta segunda-feira, auxiliados pelos ganhos de ações de corporações trilionárias de tecnologia em um dia de negociação com baixo volume diante do feriado de Natal.

Como essas ações, chamadas de "megacaps" por investidores norte-americanos, têm uma grande influência sobre os mercados, seu desempenho durante uma semana em que muitos investidores tiram férias será ainda mais intenso. Os volumes nas bolsas dos Estados Unidos somaram 12,76 bilhões de ações, abaixo da média de 14,89 bilhões dos 20 dias de negociação anteriores.

Meta, Nvidia e Tesla fecharam em altas de entre 2,3% e 3,7%. Apple, Amazon.com e Alphabet também ficaram em território positivo.

O movimento ajudou a impulsionar o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average para a terceira alta consecutiva. O S&P 500 teve um segundo avanço em três sessões.

O S&P 500 encerrou em alta de 0,73%, para 5.974,07 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,98%, para 19.764,89 pontos, e o Dow Jones avançou 0,16%, para 42.906,95.

Depois de um sólido rali desde a eleição presidencial de novembro nos EUA, a recuperação de Wall Street sofreu um solavanco este mês, especialmente depois que o Federal Reserve previu apenas duas reduções de 25 pontos-base nos juros para 2025 - abaixo da expectativa de setembro de quatro cortes.

Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management, observou que, embora tenha ocorrido alguma correção de rumo nos últimos dias, uma vez que as expectativas em relação à taxa de juros foram modificadas pelos investidores, muitas das mesmas tendências permanecem, inclusive as ações de tecnologia e de produtos tecnológicos sendo favorecidas.

"Estamos realmente vendo hoje um microcosmo do que vimos durante todo o ano, e as tendências estão de volta ao lugar, apesar do que vimos nas últimas semanas, quando as coisas oscilaram um pouco", disse Zaccarelli.

Além dos principais ganhos dos índices de referência, oito dos 11 setores do S&P terminaram em alta nesta segunda-feira, liderados pelos serviços de comunicação, que subiram 1,4%.

Os mercados também estão entrando em um período historicamente forte. Desde 1969, os últimos cinco dias de negociação do ano, combinados com os dois primeiros do ano seguinte, renderam um ganho médio de 1,3% para o S&P 500 - um período conhecido como "Santa Claus Rally", de acordo com o Stock Trader's Almanac.

Zaccarelli, da Northlight, disse acreditar que as condições são propícias para essa recuperação, já que os ganhos deste ano provavelmente significarão que os investidores manterão suas posições, em vez de vender e registrar perdas que poderiam ser usadas para fins tributários.

(Por Medha Singh e Purvi Agarwal)