Voluntários que enfrentam vazamento de óleo no Mar Negro russo pedem ajuda urgente

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Voluntários que trabalham na limpeza de um grande vazamento de petróleo ao longo da costa do Mar Negro da Rússia fizeram um apelo em vídeo divulgado nesta segunda-feira pedindo que o presidente russo, Vladimir Putin, envie urgentemente ajuda para a região.

A poluição, que cobriu praias em Anapa, um popular resort de verão, e dos arredores, causou sérios problemas para aves e outros animais como golfinhos.

O óleo vem de dois petroleiros antigos atingidos por uma tempestade em 15 de dezembro. Uma das embarcações partiu-se ao meio, enquanto a outra encalhou.

Na quinta-feira, Putin chamou o incidente de desastre ecológico e autoridades do Ministério de Situações de Emergência da Rússia dizem que mais de 10 mil pessoas estão agora envolvidas na limpeza.

Mas um grupo de cerca de 30 voluntários locais, que filmaram seu apelo em uma praia coberta de sacos cheios de areia suja, disse a Putin e ao primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, que acreditam que a escala do desastre é grande demais para as autoridades locais lidarem e exigiram que Moscou envie ajuda urgente.

"As autoridades locais não têm os recursos profissionais e meios técnicos para neutralizar as consequências de um desastre tão grande e foram forçadas a compensar a falta de mão de obra usando voluntários com pás", disse um porta-voz do grupo, lendo uma lista de demandas.