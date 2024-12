Vice-presidente do Equador pode retornar ao cargo depois de decisão judicial favorável

A vice-presidente do Equador, Veronica Abad, que está em desacordo com o presidente Daniel Noboa, poderá retornar ao seu cargo depois que uma decisão judicial nesta segunda-feira (23) anulou uma suspensão de cinco meses, alegando que seus direitos constitucionais haviam sido violados.

"O Ministério do Trabalho da República do Equador é condenado a anular a resolução do sumário administrativo" que suspendeu Abad por suposto abandono injustificado de suas funções enquanto ela era embaixadora em Israel, disse a juíza Nubia Vera.

