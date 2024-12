SP: deputado aparece em vídeo com olho inchado e diz ter sido agredido por segurança no Allianz

O deputado estadual de São Paulo Felipe Franco (União) gravou um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece com o olho direito inchado, em consequência de agressão que afirma ter sofrido por seguranças no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste domingo, 22.

Franco estava assistindo ao show do cantor Chris Brown acompanhado da esposa, a influenciadora e ex-bailarina do Faustão Inaê Barros. Nas redes sociais dela, uma foto do rosto do marido foi publicada nos stories, com a legenda "Allianz Parque é assim que tratam quem vai no show e vai mudar de lado".

A confusão, segundo relata, teria começado quando o casal tentou acessar um outro lado do camarote, ao qual afirmaram ter acesso. Na transmissão ao vivo, que não está mais disponível no perfil do deputado, mas circula pela internet, Franco aparece em uma sala, filmando policiais militares, e cita o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"A polícia deu um soco na minha cara. Tô aqui na sala, um par de polícia me tirando de louco. Aí, governador, apanhei, certo? Os caras vai fechar a porta e vai matar nós, aqui na sala. Sou deputado, votei todas as cláusulas de 2024 para esses caras", disse. O deputado ainda fez ameaças, afirmando que o segurança que teria cometido a agressão "se não tiver disciplina, vai segurar uma cebola".

O caso foi registrado como lesão corporal e desacato na 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Segundo nota enviada ao Estadão pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de SP (SSP-SP), houve uma "confusão generalizada com seguranças do local, sendo que dois funcionários ficaram feridos".

A secretaria afirmou ainda que o casal foi conduzido para um posto da PM, "onde o deputado desacatou os policiais", e que a corporação está analisando as imagens do ocorrido. Em nota, a SSP diz que uma cópia do boletim foi encaminhada à Assembleia Legislativa, devido ao foro do político, e que a Corregedoria está à disposição para "eventuais denúncias de excesso".

O Allianz Parque também foi procurado, mas não retornou até a publicação deste texto.