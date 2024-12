Sobem para 2 mortos após queda de ponte entre TO e MA; há 8 desaparecidos

A queda da ponte na divisa entre o Tocantins e o Maranhão neste domingo deixou ao menos duas mortes. Outras oito pessoas ainda estão desaparecidas. As informações são da Defesa Civil de Estreito (MA).

O que aconteceu

OS mortos são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. Entre os desaparecidos, há duas crianças, duas mulheres e quatro homens.

Três carretas, três motos e um carro de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.

Vídeos feitos por testemunhas mostraram o momento da queda da ponte. "Essa ponte tem mais de 60 anos e a gente sempre apontando essa estrutura precária. Fomos lá hoje para cobrar os órgãos competentes", disse vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis (TO), uma das pessoas que gravou o desabamento.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). Será decretado estado de emergência para reparar a ponte, informou o governador de TO, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

O vão central da ponte, de 533 metros de extensão, cedeu, informou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Toda a estrutura foi interditada. Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vai investigar as possíveis causas do incidente e tomar as medidas necessárias, segundo a nota divulgada pelo ministro.